Giappone: Fendi presenta la nuova collezione autunno/inverno con l'attore giapponese Meguro Ren

06 Agosto 2024_ Fendi ha lanciato un video promozionale per la sua collezione autunno/inverno 2024, con l'attore giapponese Meguro Ren, ambasciatore del marchio in Giappone. Nel video, Meguro esplora le strade di Milano e Firenze indossando capi della nuova collezione, che unisce design urbano e dettagli ispirati alla natura. La collezione include pezzi iconici come il 'Peekaboo Soft' e giacche con il logo 'FF', evidenziando l'eleganza e la creatività del marchio italiano. La notizia è stata riportata da classy-online.jp. Fendi continua a rafforzare il suo legame con il Giappone, celebrando la bellezza delle città italiane attraverso la moda.