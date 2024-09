Giappone: Ferrari presenta un pop-up bar a Shinjuku per celebrare il vino italiano

04 Settembre 2024_ La casa vinicola italiana Ferrari aprirà un pop-up bar presso il Champagne Bar 'The Stand' all'Isetan di Shinjuku dall'11 al 24 settembre 2024. Durante questo evento, i visitatori potranno degustare una selezione di spumanti Ferrari, tra cui il 'Ferrari Hommage', scelto come vino ufficiale per il Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka. Inoltre, dal 18 settembre, sarà presente una mostra dedicata all'Italia, con la vendita di prodotti Ferrari e speciali abbinamenti gastronomici. Ferrari, fondata nel 1902 in Trentino, è rinomata per la sua produzione di spumanti di alta qualità e rappresenta un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. La notizia è stata riportata da jiji.com. Questo evento offre un'opportunità unica per apprezzare la cultura e i sapori italiani a Tokyo.