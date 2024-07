Giappone: Fiat celebra il 67° anniversario della Nuova 500 con eventi speciali

1 Luglio 2024_ Stellantis Japan ha annunciato il lancio della campagna 'GRAZIE! 500' per celebrare il 67° anniversario della Nuova 500 di Fiat. Dal...

1 Luglio 2024_ Stellantis Japan ha annunciato il lancio della campagna 'GRAZIE! 500' per celebrare il 67° anniversario della Nuova 500 di Fiat. Dal 1° al 31 luglio 2024, i partecipanti potranno vincere una 'Fiat Original Picture Plate' attraverso un'estrazione. Durante lo stesso periodo, sarà possibile partecipare a un quiz su X (ex Twitter) per vincere set di gadget originali Fiat. Inoltre, un concorso su Instagram permetterà di vedere i propri messaggi di auguri pubblicati sul sito ufficiale di Fiat. Lo riporta goo-net.com. La celebrazione include anche l'evento 'TANTI AUGURI 500 FESTA' dal 13 al 15 luglio, dove i visitatori potranno ammirare i modelli di Fiat 500 nei showroom giapponesi.