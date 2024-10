Giappone: Fiera italiana con specialità gastronomiche in arrivo da Biocbon

18 Ottobre 2024_ Biocbon Japan annuncia l'apertura della sua 'Fiera Italiana' dal 30 ottobre al 19 novembre 2024, presentando una selezione di prodotti alimentari biologici direttamente dall'Italia. Tra le specialità in evidenza, il raro Parmigiano Reggiano stagionato 60 mesi, un formaggio di alta qualità che rappresenta l'eccellenza casearia italiana. I visitatori potranno anche gustare vini naturali e altri prodotti tipici, come l'olio extravergine d'oliva di Sicilia e la pasta biologica. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della cultura gastronomica italiana in Giappone. L'evento si svolgerà in tutti i negozi Biocbon e online, offrendo un'opportunità unica per scoprire i sapori autentici dell'Italia.