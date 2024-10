Giappone: Firenze celebra l'arte italiana con una mostra a Tokyo

11 Ottobre 2024_ Firenze, culla del Rinascimento, ospiterà una mostra dedicata all'arte italiana presso il Museo Nazionale di Tokyo, a partire dal 15 ottobre 2024. L'esposizione presenterà opere di artisti fiorentini, tra cui Botticelli e Michelangelo, offrendo ai visitatori giapponesi un'opportunità unica di immergersi nella storia e nella cultura italiana. La mostra mira a rafforzare i legami culturali tra Italia e Giappone, evidenziando l'influenza duratura dell'arte italiana nel mondo. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura italiano e il Museo Nazionale di Tokyo, come riportato da gifu-np.co.jp. La mostra sarà accompagnata da eventi collaterali, tra cui conferenze e laboratori, per approfondire la conoscenza dell'arte e della cultura italiana.