Giappone: Forti piogge colpiscono la regione di Noto causando dieci vittime

26 Settembre 2024_ Le forti piogge che hanno colpito la regione di Noto, in Giappone, hanno causato la morte di dieci persone, superando i danni provocati da un recente terremoto. Le autorità locali sono attualmente impegnate in operazioni di soccorso per assistere le vittime e ripristinare la situazione. La gravità della situazione ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione e le istituzioni, che stanno monitorando attentamente l'evoluzione degli eventi. Le operazioni di soccorso continuano in un contesto di emergenza, con la speranza di trovare eventuali dispersi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, un'importante testata giornalistica giapponese. La regione di Noto è nota per la sua bellezza naturale e la sua cultura, ma ora si trova ad affrontare una crisi significativa a causa delle condizioni meteorologiche avverse.