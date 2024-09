Giappone: FREAK'S STORE presenta la nuova collezione TATRAS con un tocco italiano

25 Settembre 2024_ FREAK'S STORE ha lanciato una nuova collezione in collaborazione con il marchio italiano TATRAS, disponibile nei suoi negozi e online. Tra i modelli esclusivi, spicca l'ILVA, realizzato in eco-pelliccia, e il BARBRA, che ha riscosso un grande successo lo scorso anno. TATRAS, fondato a Milano nel 2007, è noto per i suoi eleganti piumini che combinano funzionalità e design raffinato, utilizzando materiali di alta qualità provenienti da Polonia e Italia. La notizia è stata riportata da bunshun.jp, evidenziando l'influenza della moda italiana nel mercato giapponese. FREAK'S STORE, attivo dal 1986, continua a promuovere uno stile di vita ricco di cultura e creatività, portando l'eleganza italiana in Giappone.