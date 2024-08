Giappone: Furla lancia una speciale edizione della borsa GIOVE in collaborazione con artisti giapponesi

7 Agosto 2024_ Furla, storica marca italiana fondata nel 1927 a Bologna, presenta una nuova edizione limitata della sua iconica borsa GIOVE, realizzata in collaborazione con l'illustratore Shogo Sekine e il designer grafico Letterboy. Questa collezione celebra la forza e la positività delle donne, con design che incorporano elementi simbolici legati all'Italia, come il logo 'F' e l'anno di fondazione '1927'. Le borse saranno disponibili in un pop-up store a Osaka e Tokyo dal 14 al 20 agosto 2024, con eventi speciali che includono la presenza di Letterboy per un servizio di personalizzazione. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel mondo della moda giapponese.