Giappone: Fushimi celebra il vino italiano con un nuovo wine bar

29 Luglio 2024_ Fushimi, un'area di Kyoto nota per la produzione di sake, ha aperto un nuovo wine bar chiamato 'Enoteca C.d.G', specializzato in vini...

29 Luglio 2024_ Fushimi, un'area di Kyoto nota per la produzione di sake, ha aperto un nuovo wine bar chiamato 'Enoteca C.d.G', specializzato in vini italiani. Il proprietario, Shōtarō Kodama, offre una selezione di oltre 20 vini italiani, scelti in base ai gusti dei clienti, grazie alla sua qualifica di sommelier riconosciuta dall'Associazione Sommelier Italiana. Tra le specialità del locale, spicca il piatto 'kasubonara', preparato con sake kasu, un ingrediente tipico della tradizione giapponese, che si sposa perfettamente con i vini bianchi italiani. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'interessante fusione tra cultura giapponese e italiana nel settore enogastronomico. Questo nuovo locale rappresenta un'opportunità per i visitatori di Fushimi di esplorare i sapori italiani in un contesto tradizionale giapponese.