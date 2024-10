Giappone: Gelato italiano FLOR conquista Tokyo con nuovi gusti autunnali

04 Ottobre 2024_ Il brand di gelato artigianale italiano FLOR, originario di Roma, offre una selezione di gusti autunnali in Giappone dal 7 ottobre all'8 novembre 2024. I visitatori potranno gustare gelati preparati secondo ricette tradizionali italiane, tra cui sapori unici come patata dolce, pera e lampone. FLOR, che ha già aperto il suo primo negozio a Osaka, si distingue per l'uso di ingredienti di alta qualità e per la creazione di gusti originali che riflettono la stagione. La notizia è stata riportata da travelspot.jp, evidenziando l'apprezzamento per la cultura gastronomica italiana anche in Giappone. L'evento si svolgerà presso l'Art Aquarium Museum di Ginza, un luogo che unisce arte e gastronomia in un'esperienza unica.