Giappone: Gherardini presenta la sua collezione autunnale a Tokyo con un omaggio all'Italia

31 Ottobre 2024_ Gherardini, il prestigioso marchio di borse fondato a Firenze nel 1885, celebra la sua collezione autunnale presso il Nihonbashi Mitsukoshi di Tokyo dal 30 ottobre al 5 novembre 2024. I primi 30 clienti che acquisteranno prodotti Gherardini riceveranno un esclusivo portafoglio in omaggio, evidenziando l'attenzione del brand per la clientela. La collezione, ispirata alla ricca storia e cultura rinascimentale di Firenze, offre una vasta gamma di articoli, dai nuovi modelli a quelli classici. La notizia è riportata da bunshun.jp. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per i giapponesi di avvicinarsi all'eleganza e alla tradizione artigianale italiana, con prodotti che uniscono design contemporaneo e materiali di alta qualità.