Giappone: GINORI 1735 presenta il progetto REBORN a Tokyo con un tocco di arte italiana

09 Ottobre 2024_ GINORI 1735, prestigioso marchio di porcellana italiano, organizza un pop-up dal 16 al 22 ottobre presso il Mitsukoshi di Nihonbashi, Tokyo, per presentare il REBORN PROJECT. Questo progetto, curato da Frederic Chambre, invita artisti internazionali a reinterpretare le iconiche creazioni in porcellana del marchio, trasformandole in opere d'arte uniche. Durante l'evento, sarà anche lanciata in anteprima la nuova collezione di regali 'TESORI', in vista delle festività. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della tradizione artigianale italiana nel contesto giapponese. GINORI 1735, con oltre 300 anni di storia, continua a promuovere l'eccellenza del design italiano a livello globale.