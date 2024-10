Giappone: GINORI1735 presenta la sua collezione natalizia a Osaka

23 Ottobre 2024_ La storica marca italiana GINORI1735, originaria di Firenze, presenterà la sua nuova collezione di articoli per la casa presso il Kotokoto Stage 71 del Hankyu Umeda Main Store di Osaka dal 6 al 19 novembre 2024. La collezione include pezzi unici come il servizio 'DOMUS' e il nuovo 'TESORI', arricchiti da dettagli in oro, per rendere le festività ancora più speciali. Inoltre, il 9 novembre si terrà un esclusivo seminario sull'espresso in collaborazione con il marchio italiano Illy, offrendo un'esperienza autentica del caffè italiano. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza della cultura italiana anche in Giappone. Questo evento rappresenta un'opportunità per gli appassionati di design e gastronomia di immergersi nel fascino del lifestyle italiano.