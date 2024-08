Giappone: Giorgio Armani apre un nuovo boutique e caffè a Omotesando

15 Agosto 2024_ Giorgio Armani Japan inaugurerà il 6 settembre 2024 un nuovo boutique e l'Armani/Caffè a Omotesando, Tokyo, il quarto al mondo dopo Cannes, Dubai e Doha. Questo spazio, che rende omaggio alla cultura giapponese, offre un'esperienza di shopping unica con una superficie di 450 metri quadrati, presentando collezioni di moda maschile e femminile, accessori e un'area dedicata al servizio su misura 'Made to Measure'. L'Armani/Caffè, situato al piano terra, propone un menù esclusivo con piatti creativi e un'atmosfera elegante, riflettendo l'estetica italiana. La notizia è stata riportata da 30min.jp, sottolineando l'importanza della fusione tra design italiano e cultura giapponese in questo nuovo progetto. L'apertura del boutique e caffè rappresenta un ulteriore passo nella diffusione del marchio Armani in Giappone, unendo tradizione e modernità.