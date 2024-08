Giappone: Giorgio Armani e il concetto di 'Timeless Elegance' in un'intervista esclusiva

24 Agosto 2024_ Forbes JAPAN ha lanciato una nuova serie di interviste che esplora il concetto di 'Timeless Elegance' di Giorgio Armani, il celebre stilista italiano noto come il 'Re della Moda'. La serie mette in luce la filosofia e il pensiero innovativo di Armani, che ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo approccio elegante e moderno. Il primo episodio presenta l'architetto Makoto Tanijiri, che condivide la sua ammirazione per il design senza tempo di Armani, mentre il secondo episodio vede la partecipazione del calciatore Kazuyoshi Miura, noto per il suo stile e la sua passione per i completi sartoriali. La notizia è riportata da jiji.com, evidenziando l'influenza duratura di Armani non solo in Italia, ma anche in Giappone, dove il suo lavoro continua a ispirare creativi di diverse discipline.