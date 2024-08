Giappone: Giorgio Armani inaugura il suo flagship store a Omotesando con un omaggio alla cultura giapponese

16 Agosto 2024_ Giorgio Armani aprirà il 6 settembre 2024 il suo nuovo flagship store a Omotesando, Tokyo, un'area nota per la moda e il design. Il negozio, che si estende su due piani per un totale di 450 metri quadrati, offrirà una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento maschile, accessori e fragranze di alta gamma. Inoltre, il nuovo 'Armani/Caffè' rappresenta il quarto locale al mondo e il primo in Giappone, creando un ambiente che celebra il dialogo tra la cultura giapponese e quella italiana. La notizia è stata riportata da apparel-web.com, sottolineando l'importanza di questo evento per il marchio italiano nel mercato giapponese. L'apertura del negozio e del caffè rappresenta un significativo passo avanti per Armani, che continua a fondere eleganza italiana e tradizione giapponese.