Giappone: Giorgio Armani inaugura un pop-up store a Omotesando Hills ispirato all'estate italiana

3 Agosto 2024_ Giorgio Armani ha aperto un pop-up store a Tokyo, presso Omotesando Hills, intitolato "MARE POP UP STORE OMOTESANDO HILLS", che...

3 Agosto 2024_ Giorgio Armani ha aperto un pop-up store a Tokyo, presso Omotesando Hills, intitolato "MARE POP UP STORE OMOTESANDO HILLS", che rimarrà attivo fino al 18 agosto 2024. L'evento di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, tra cui l'attrice Ryoko Yonekura e il musicista Yohei Kawakami, che hanno elogiato l'atmosfera estiva italiana creata nel negozio. La collezione, caratterizzata da eleganza e materiali leggeri, include abiti, accessori e articoli da spiaggia, evocando l'essenza delle vacanze estive in Italia. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'influenza della cultura italiana nel mondo della moda giapponese. Il pop-up store offre un'esperienza di shopping unica, immersa in un ambiente che ricorda le località balneari europee.