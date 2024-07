Giappone: Giorgio Armani porta la collezione MARE a Omotesando

8 Luglio 2024_ Giorgio Armani Japan ha annunciato l'arrivo della collezione MARE a Omotesando, Tokyo, dal 2 al 18 agosto 2024. Il pop-up store, situato presso Omotesando Hills, presenterà una selezione di capi ispirati ai resort estivi europei, con un design che richiama le atmosfere di località come Porto Cervo e Forte dei Marmi. La collezione include abiti in lino e seta, accessori da spiaggia e articoli esclusivi, offrendo un'esperienza di shopping unica nel cuore della capitale giapponese. L'evento fa parte di un tour mondiale che ha già toccato città come Trani e Los Angeles. Lo riporta fashiontrend.jp. La collezione MARE riflette l'eleganza naturale e sofisticata tipica del marchio Armani, nato a Milano nel 1975.