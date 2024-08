Giappone: Giorgio Armani presenta la sua capsule collection estiva a Tokyo

5 Agosto 2024_ Giorgio Armani ha inaugurato un pop-up store a Omotesando Hills, Tokyo, dedicato alla sua "Mare Capsule Collection", ispirata alle vacanze estive. L'evento, che si svolgerà fino al 18 agosto 2024, ha visto la partecipazione di celebrità giapponesi come l'attrice Ryoko Yonekura e il cantante Yohei Kawakami. La collezione, lanciata nel 2022, celebra lo stile vacanziero italiano e ha già fatto tappa in diverse città, partendo da Trani, in Italia, fino a Los Angeles. Il pop-up store offre un'atmosfera estiva con decorazioni che richiamano le località balneari europee, presentando abbigliamento estivo e accessori in tonalità che evocano il mare. La notizia è riportata da elle.com. I visitatori possono anche ricevere un gelato in omaggio, rendendo l'esperienza di shopping ancora più piacevole.