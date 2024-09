Giappone: Global Style presenta la nuova collezione di tessuti italiani per abiti su misura

7 Settembre 2024_ Global Style, un noto marchio giapponese di abbigliamento su misura, ha lanciato la sua nuova collezione di tessuti per l'autunno-inverno 2024, con un focus particolare su marchi italiani di alta qualità come Ermenegildo Zegna, Dormeuil e Canonic. La collezione include una vasta gamma di tessuti, dai classici a quelli più innovativi, per soddisfare le esigenze di stile dei clienti giapponesi. Inoltre, il marchio ha introdotto un 'style book' per aiutare i clienti a visualizzare meglio i tessuti e le combinazioni di abbigliamento. La notizia è stata riportata da techable.jp, evidenziando l'importanza della tradizione sartoriale italiana nel mercato giapponese. Global Style continua a promuovere l'eleganza e la qualità degli abiti su misura, rendendo accessibile il lusso italiano ai consumatori giapponesi.