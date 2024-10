Giappone: Grande festa per il 20° anniversario di Obika con la mozzarella italiana

09 Ottobre 2024_ Obika Mozzarella Bar, noto per la sua mozzarella di bufala importata dall'Italia, celebra il suo 20° anniversario con una grande "Mozzarella Fair" dal 16 ottobre al 1 dicembre 2024. Durante l'evento, i visitatori potranno gustare mozzarella fresca di bufala proveniente dalla Campania, accompagnata da ingredienti stagionali italiani come pomodori e prosciutto. Inoltre, saranno disponibili piatti speciali e una selezione di vini italiani in edizione limitata per esaltare l'esperienza gastronomica. La notizia è riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della cultura culinaria italiana in Giappone. Obika, che ha aperto il suo primo ristorante a Roma nel 2004, ha ora cinque sedi in Giappone, contribuendo a diffondere l'autenticità della cucina italiana.