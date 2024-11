Giappone: Grandi investimenti per il nuovo ski resort Gransnow Okuibuki con tecnologia italiana

1 Novembre 2024_ Il Gransnow Okuibuki, uno dei più grandi comprensori sciistici del Giappone, aprirà la stagione 2024-25 il 22 novembre, con un investimento totale di 2,18 miliardi di yen per migliorare le strutture. Tra le novità, l'installazione di 8 impianti di produzione di neve, di cui 7 provenienti dalla rinomata azienda italiana TechnoAlpin, che garantiranno una produzione di 525 tonnellate di neve al giorno. Il comprensorio, situato nella prefettura di Shiga, punta a offrire un'esperienza sciistica di alta qualità, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'importanza della tecnologia italiana nel settore degli sport invernali. Gransnow Okuibuki si propone di diventare un modello di innovazione e sostenibilità per le stazioni sciistiche in Giappone.