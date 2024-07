Giappone: Gucci apre il primo bar di lusso a Osaka

2 Luglio 2024_ Gucci inaugurerà il suo primo bar di lusso in Giappone, chiamato 'Gucci Giardino', a Osaka in vista dell'Expo 2025. Il bar rifletterà...

2 Luglio 2024_ Gucci inaugurerà il suo primo bar di lusso in Giappone, chiamato 'Gucci Giardino', a Osaka in vista dell'Expo 2025. Il bar rifletterà la filosofia del marchio, combinando tradizione e innovazione in ogni dettaglio, dall'interior design al servizio. Il menu sarà sviluppato in collaborazione con Antonio Iacoviello, head chef del ristorante 'Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo', e altri creatori di cibo, offrendo cocktail e piatti che fondono le culture culinarie italiana e giapponese. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Gucci in Asia. Lo riporta wwdjapan.com. L'apertura del bar è attesa con grande interesse, soprattutto per la sua esclusività e l'attenzione ai dettagli tipica del marchio italiano.