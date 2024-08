Giappone: Gucci celebra 60 anni di presenza in Giappone con la mostra 'GUCCI COSMOS' a Kyoto

16 Agosto 2024_ Il 2024 segna il 60° anniversario dell'introduzione ufficiale del marchio di lusso italiano Gucci in Giappone. La mostra 'GUCCI COSMOS' si terrà presso il Museo Kyocera di Kyoto dal 1° ottobre al 1° dicembre, esplorando la storia e l'evoluzione del brand attraverso una selezione di pezzi iconici. L'esposizione, che apre le porte agli archivi di Firenze, metterà in luce la tradizione e l'artigianato di Gucci, in un contesto che celebra anche la cultura giapponese. La mostra rappresenta un'opportunità unica per approfondire il legame tra Gucci e Kyoto, città gemellata con Firenze dal 1965, come riportato da artexhibition.jp. L'evento promette di attrarre visitatori da tutto il Giappone, offrendo un'esperienza immersiva nel mondo di Gucci.