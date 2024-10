Giappone: Gucci celebra 60 anni di presenza in Giappone con l'esposizione 'Gucci Cosmos' a Kyoto

14 Ottobre 2024_ Gucci festeggia il suo 60° anniversario in Giappone con la mostra 'Gucci Cosmos', in corso dal 1° ottobre al 1° dicembre 2024 presso...

14 Ottobre 2024_ Gucci festeggia il suo 60° anniversario in Giappone con la mostra 'Gucci Cosmos', in corso dal 1° ottobre al 1° dicembre 2024 presso il Kyoto City Kyocera Museum of Art. L'esposizione offre un viaggio immersivo attraverso l'evoluzione del design Gucci, presentando una selezione di pezzi iconici e inediti provenienti dagli archivi del Palazzo Settimanni di Firenze, città natale del marchio. La mostra, che si distingue per la sua fusione con la tradizione culturale di Kyoto, include installazioni che esplorano il passato, il presente e il futuro del brand. La notizia è riportata da isuta.jp. L'evento rappresenta un'importante celebrazione della connessione tra Italia e Giappone, sottolineando l'influenza della cultura italiana nel mondo della moda.