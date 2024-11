Giappone: Gucci celebra 60 anni di presenza in Giappone con l'esposizione 'GUCCI COSMOS' a Kyoto

3 Novembre 2024_ L'esposizione 'GUCCI COSMOS' è in corso fino al 1° dicembre 2024 presso il Museo Kyocera di Kyoto, per commemorare il 60°...

3 Novembre 2024_ L'esposizione 'GUCCI COSMOS' è in corso fino al 1° dicembre 2024 presso il Museo Kyocera di Kyoto, per commemorare il 60° anniversario dell'arrivo di Gucci in Giappone. La mostra, che esplora la storia e la creatività del marchio italiano, è stata progettata dall'artista britannico Es Devlin e curata dalla critica di moda italiana Maria Luisa Frisa. L'evento celebra anche il legame tra Firenze, città natale di Gucci, e Kyoto, che sono sorelle città, sottolineando un profondo legame culturale tra Italia e Giappone. La notizia è stata riportata da marieclairejapon.com. L'esposizione include opere che uniscono tradizione e innovazione, evidenziando l'influenza della cultura giapponese sulla moda italiana.