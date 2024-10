Giappone: Gucci presenta il panettone per il Natale 2024 a Tokyo

23 Ottobre 2024_ Gucci, il celebre marchio italiano, lancia il suo panettone in occasione del Natale 2024 presso il ristorante 'Gucci Osteria da Massimo Bottura' a Tokyo. A partire dal 23 ottobre 2024, sarà possibile effettuare prenotazioni anticipate per questo dolce tradizionale italiano, che sarà disponibile in edizione limitata a partire da metà novembre. Tra le varianti, spicca il 'Special Panettone al Caramello Salato', un'esclusiva per Tokyo, che unisce il caramello e il sale proveniente dal nord-est dell'Italia. La notizia è riportata da fashion-press.net, evidenziando l'influenza della tradizione culinaria italiana anche in Giappone. Il panettone, simbolo del Natale italiano, continua a conquistare i palati giapponesi, dimostrando l'appeal della gastronomia italiana all'estero.