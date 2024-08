Giappone: Guerlain e Pucci lanciano una collezione di make-up esclusiva

06 Agosto 2024_ Guerlain e Pucci collaborano per una collezione di make-up in edizione limitata, che sarà disponibile a partire dal 26 agosto 2024 in...

06 Agosto 2024_ Guerlain e Pucci collaborano per una collezione di make-up in edizione limitata, che sarà disponibile a partire dal 26 agosto 2024 in selezionati negozi giapponesi. La collezione, ispirata ai celebri motivi del marchio italiano Pucci, presenta colori vivaci e un design audace, frutto della creatività di Camille Miceli e Violet, rispettivamente direttore artistico di Pucci e direttore creativo del make-up di Guerlain. La collezione include prodotti iconici come il rossetto 'Rouge G' e l'ombretto 'Ombre G', tutti caratterizzati dal distintivo motivo 'Marmo' di Pucci. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'influenza della moda italiana nel mercato giapponese. Questa collaborazione rappresenta un perfetto connubio tra l'eleganza francese di Guerlain e il design audace di Pucci, celebrando la bellezza e la creatività internazionale.