Giappone: Hiroshima chiede un impegno globale per la pace e il disarmo nucleare

06 Agosto 2024_ Durante le commemorazioni per il bombardamento atomico di Hiroshima, studenti e cittadini hanno espresso la necessità di un'azione collettiva per promuovere la pace e il disarmo nucleare. Le voci si sono levate in un contesto di crescente tensione internazionale, con conflitti in corso in Ucraina e Gaza, sottolineando l'urgenza di un cambiamento nelle politiche dei governi. I partecipanti hanno richiamato l'attenzione sulla responsabilità di tutti nel costruire un futuro senza armi nucleari, ispirandosi agli insegnamenti del passato. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le commemorazioni di Hiroshima, che si tengono ogni anno il 6 agosto, ricordano le vittime del bombardamento del 1945 e promuovono un messaggio di pace a livello globale.