Giappone: Honda lancia un nuovo gioco per favorire le amicizie tra adulti

16 Luglio 2024_ Honda ha introdotto un nuovo gioco di carte chiamato 'OuTDooR Hunting Card' per aiutare gli adulti a stringere nuove amicizie. Un sondaggio condotto su 800 lavoratori giapponesi tra i 20 e i 30 anni ha rivelato che circa il 75% trova difficile fare nuove amicizie dopo essere entrati nel mondo del lavoro. Il gioco, progettato per essere giocato all'aperto, mira a facilitare la comunicazione e il legame tra i partecipanti attraverso attività divertenti e collaborative. Il gioco sarà distribuito gratuitamente ai primi 100 partecipanti che risponderanno a un sondaggio presso l'Honda Welcome Plaza Aoyama a Tokyo dal 23 luglio al 9 agosto. Lo riporta asahi.com. Questa iniziativa riflette l'impegno di Honda nel promuovere il benessere sociale e la connessione tra le persone.