Giappone: Hotei Tomoyasu ospite speciale al concerto di Zucchero a Milano

8 Luglio 2024_ Il chitarrista giapponese Hotei Tomoyasu è stato ospite speciale al concerto di Zucchero tenutosi il 4 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano, parte del tour mondiale 'Overdose D’Amore World Tour 2024'. L'evento ha visto la partecipazione di 45.000 spettatori, segnando il culmine della tappa italiana del tour. Hotei ha eseguito una performance memorabile, inclusa una straordinaria esibizione del brano 'Iruben Me'. Zucchero continuerà il suo tour in vari paesi europei e sudamericani. Lo riporta tvfan.kyodo.co.jp. La collaborazione tra Zucchero e Hotei, già consolidata in precedenti concerti e album, ha entusiasmato il pubblico presente.