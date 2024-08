Giappone: I giovani samurai si dedicano alla preservazione delle tradizioni giapponesi

04 Agosto 2024_ Un gruppo di giovani samurai in Giappone sta lavorando instancabilmente per mantenere vive le tradizioni del paese. Questi giovani praticano arti marziali come il kendo e studiano le etichettature tradizionali, con l'obiettivo di trasmettere le loro competenze alle future generazioni. La loro dedizione rappresenta un importante legame con la cultura giapponese, che affonda le radici in secoli di storia. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. L'impegno di questi giovani è fondamentale per garantire che le tradizioni giapponesi continuino a prosperare in un mondo in rapida evoluzione.