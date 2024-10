Giappone: I leader dei partiti politici intensificano le campagne elettorali in vista delle elezioni della Camera dei Rappresentanti

21 Ottobre 2024_ In Giappone, i leader dei vari partiti politici stanno visitando attivamente i collegi elettorali per promuovere le loro candidature...

21 Ottobre 2024_ In Giappone, i leader dei vari partiti politici stanno visitando attivamente i collegi elettorali per promuovere le loro candidature in vista delle imminenti elezioni della Camera dei Rappresentanti. Queste visite mirano a rafforzare il supporto tra gli elettori e a presentare le proposte politiche dei rispettivi partiti. L'attenzione è particolarmente rivolta a determinate aree strategiche, dove la competizione è più accesa. Le elezioni, che si svolgeranno a breve, sono cruciali per il futuro politico del Giappone, come riportato da 毎日新聞. I partiti stanno cercando di mobilitare i propri sostenitori e attrarre nuovi voti, in un contesto politico caratterizzato da sfide economiche e sociali.