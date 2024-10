Giappone: I leader dei partiti si confrontano in un dibattito elettorale a Tokyo

12 Ottobre 2024_ I leader di sette partiti giapponesi si sono confrontati in un dibattito organizzato dal Japan National Press Club a Tokyo, in vista...

12 Ottobre 2024_ I leader di sette partiti giapponesi si sono confrontati in un dibattito organizzato dal Japan National Press Club a Tokyo, in vista delle elezioni della Camera dei Rappresentanti del 15 ottobre. I temi principali del dibattito hanno incluso la questione del finanziamento politico, le politiche economiche e la riforma costituzionale. Il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha ribadito l'importanza della revisione del trattato di sicurezza con gli Stati Uniti, mentre il leader del Partito Democratico Costituzionale, Yoshihiko Noda, ha sottolineato la necessità di un cambio di governo come principale riforma politica. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno in un contesto di crescente attenzione su questioni di trasparenza politica e sicurezza nazionale.