Giappone: Il Bisontè celebra la collaborazione con il pittore Ichiro Yamaguchi

18 Settembre 2024_ Il marchio italiano di borse e articoli in pelle "IL BISONTE" ha annunciato un evento speciale per il lancio di una collaborazione con l'artista giapponese Ichiro Yamaguchi. L'evento si terrà il 28 e 29 settembre 2024 presso i negozi di Omotesando e Lucca Osaka, dove Yamaguchi sarà presente per la vendita di opere originali e una sessione di live painting. Questa iniziativa rappresenta un incontro tra la tradizione artigianale italiana e l'arte contemporanea giapponese, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp. Il marchio "IL BISONTE", fondato a Firenze nel 1970, è noto per l'uso di pelle di alta qualità e per il suo design elegante e resistente.