Giappone: Il brand italiano HAIKURE apre il primo pop-up store a Tokyo

10 Luglio 2024_ Il marchio di denim italiano HAIKURE inaugurerà il suo primo pop-up store in Giappone, a Tokyo, dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Fondato nel 2011 a Perugia, HAIKURE è noto per la sua attenzione alla sostenibilità e alla trasparenza nella produzione. La collezione, diretta dal celebre designer italiano Mauro Grifoni, utilizza materiali come cotone organico e fibre di cellulosa riciclata. Il pop-up store sarà situato a Kitasando, un quartiere noto per la moda e il design. Lo riporta getnews.jp. Questo evento segna un importante passo per la diffusione della moda sostenibile italiana in Giappone.