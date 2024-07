Giappone: Il Brasile si scusa per le persecuzioni degli immigrati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale

26 Luglio 2024_ Il governo brasiliano ha ufficialmente chiesto scusa per le persecuzioni subite dagli immigrati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. La Commissione per la Grazia, un organo consultivo del governo, ha preso questa decisione all'unanimità dopo aver esaminato le violazioni dei diritti umani avvenute in quel periodo. Tra le atrocità, si segnala la detenzione di oltre 170 immigrati giapponesi in un carcere al largo di San Paolo e l'emanazione di ordini di espulsione per 6500 giapponesi in sole 24 ore nel 1943. La Commissione ha dichiarato che il governo brasiliano cerca il perdono per le persecuzioni subite dai loro antenati. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento a 80 anni dalla fine della guerra.