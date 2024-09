05 Settembre 2024_ Il Ministero della Difesa giapponese ha presentato una richiesta di budget per l'anno fiscale 2025 che ammonta a 8,5 trilioni di yen, il valore più alto mai registrato. Questo aumento del budget ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili conflitti di interesse e collusioni tra il settore pubblico e privato, in particolare in relazione a presunti casi di corruzione legati a Kawasaki Heavy Industries. Inoltre, la trasparenza sui contratti di difesa è stata messa in discussione, poiché i risultati delle gare d'appalto sono scomparsi dai siti ufficiali. La fonte di queste informazioni è tokyo-np.co.jp. La situazione ha attirato l'attenzione anche dell'Agenzia delle Entrate di Osaka, che sta conducendo un'indagine fiscale su Kawasaki Heavy Industries, un importante produttore di veicoli militari e sottomarini in Giappone.