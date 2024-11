Giappone: Il celebre chef Salvatore Cuomo insegna la cucina ai bambini giapponesi

11 Novembre 2024_ Il famoso chef italiano Salvatore Cuomo, noto per aver introdotto la pizza napoletana in Giappone, terrà un corso di cucina per...

11 Novembre 2024_ Il famoso chef italiano Salvatore Cuomo, noto per aver introdotto la pizza napoletana in Giappone, terrà un corso di cucina per bambini provenienti da famiglie monoparentali a Tokyo. L'evento, organizzato da FMI Co., Ltd., mira a supportare la nutrizione infantile e a sensibilizzare sul tema della povertà infantile. Durante il corso, i partecipanti apprenderanno le basi della preparazione della pizza e potranno sperimentare l'uso di macchine da cucina all'avanguardia. La notizia è stata riportata da re-how.net, evidenziando l'importanza di iniziative culinarie che uniscono cultura e solidarietà. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per i bambini di apprendere da un maestro della cucina italiana e di scoprire il valore del cibo nella loro vita quotidiana.