Giappone: Il consiglio della prefettura di Hyogo approva la mozione di sfiducia contro il governatore

20 Settembre 2024_ Il consiglio della prefettura di Hyogo ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del governatore, a causa di crescenti opposizioni alle sue politiche. Questa decisione è stata influenzata da un forte malcontento tra i membri del consiglio riguardo alla gestione delle questioni locali. Il governatore ha già accennato alla possibilità di dimettersi, suscitando l'interesse dell'opinione pubblica sulle sue future mosse. La situazione politica in Hyogo, una delle prefetture più importanti del Giappone, è ora sotto osservazione. La notizia è riportata da 毎日新聞. Hyogo è nota per la sua capitale, Kobe, famosa per il suo porto e la cucina locale, tra cui il celebre manzo di Kobe.