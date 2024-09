Giappone: Il debutto di Takahashi Kaito alla sfilata Etro a Milano

21 Settembre 2024_ Takahashi Kaito, membro del gruppo giapponese King & Prince, ha partecipato per la prima volta a una sfilata di moda all'estero, presentandosi all'evento della collezione primavera-estate 2025 di Etro a Milano. Indossando un look della nuova collezione e portando l'iconica borsa "Vera", Kaito ha avuto l'opportunità di incontrare il direttore creativo Marco De Vincenzo e celebrare il lancio della collezione con celebrità internazionali. L'esperienza è stata per lui memorabile, esprimendo entusiasmo e ammirazione per l'attenzione al dettaglio del brand italiano. La notizia è stata riportata da fashiontrend.jp, evidenziando l'importanza della moda italiana nel panorama globale. Questo evento sottolinea il crescente interesse per la moda italiana tra le celebrità giapponesi, creando un ponte culturale tra i due Paesi.