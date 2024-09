Giappone: Il design italiano di DANESE conquista Tokyo con un originale paperweight

25 Settembre 2024_ Il marchio italiano DANESE ha presentato a Tokyo un paperweight in cemento dal design unico, ispirato a un'opera dell'illustre designer Enzo Mari, creato per la città di Milano. Questo oggetto, caratterizzato da una forma rotonda e un contrasto elegante con il velluto nero sul retro, rappresenta un connubio tra estetica e funzionalità, evocando un senso di nostalgia per il design tradizionale. La creazione è stata accolta con entusiasmo, sottolineando l'apprezzamento giapponese per l'artigianato e il design italiano. La notizia è stata riportata da andpremium.jp. DANESE, noto per la sua innovazione nel design, continua a promuovere l'eccellenza italiana nel mondo, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Giappone.