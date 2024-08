Giappone: Il fascino del vintage italiano conquista Tokyo con 'The Vintage Dress'

21 Agosto 2024_ A Daikanyama, Tokyo, il negozio 'The Vintage Dress' si distingue per la sua selezione di abiti vintage di alta qualità, risalenti agli anni '20 fino ai '90. L'attenzione del proprietario Yamaguchi per i capi autentici è stata notata anche da Valentino, che ha scelto il negozio come sede per la sua mostra 'Valentino Vintage' in Giappone. Yamaguchi racconta come un incontro con un giubbotto in pelle di Saint Laurent in Italia abbia ispirato la sua passione per il vintage. La fonte di questa notizia è wwdjapan.com. 'The Vintage Dress' non solo celebra la moda vintage, ma promuove anche un approccio sostenibile e consapevole alla moda, incoraggiando i clienti a valorizzare i capi unici e storici.