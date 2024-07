Giappone: Il fenomeno Pokemon conquista l'Asia

20 Luglio 2024_ Il franchise Pokemon, nato come videogioco e ampliatosi ad anime e merchandising, è diventato una delle proprietà intellettuali più celebri del Giappone. Susumu Fukunaga, corporate officer di The Pokemon Co., è impegnato a lanciare progetti in tutta l'Asia, come dimostrato dall'apertura del Pokemon Center a Taipei nel dicembre 2023, che ha attirato decine di migliaia di clienti. Fukunaga ha collaborato con compagnie aeree come China Airlines e All Nippon Airways per la campagna Pokemon Air Adventures, che ha riscosso grande successo tra le famiglie. Eventi simili in Thailandia e Indonesia hanno rafforzato la popolarità del brand, portando a nuove collaborazioni commerciali e promozioni turistiche. Lo riporta asia.nikkei.com. Fukunaga continua a espandere il mercato, con un focus particolare sull'India, dove il franchise è meno conosciuto rispetto al Sud-Est asiatico.