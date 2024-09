Giappone: Il film 'HAPPYEND' trionfa al Festival di Venezia

03 Settembre 2024_ Il film giapponese 'HAPPYEND' ha ricevuto un caloroso applauso al termine della sua proiezione ufficiale durante la 81ª edizione del Festival di Venezia. Diretto da Kōon Sora, il film è stato selezionato per la sezione Orizzonti, dedicata a opere innovative e di qualità. La presenza del regista e del cast ha reso l'evento ancora più speciale, sottolineando il legame tra Giappone e Italia nel mondo del cinema. La notizia è stata riportata da nippon.com, evidenziando l'importanza della kermesse veneziana come palcoscenico internazionale per il cinema giapponese. Il Festival di Venezia continua a essere un punto di riferimento per la promozione di opere cinematografiche di tutto il mondo, celebrando la creatività e l'arte.