Giappone: Il futuro del reattore 2 di Tsuruga in bilico per la presenza di una faglia attiva

26 Luglio 2024_ La Commissione per la Regolamentazione Nucleare del Giappone ha concluso che non è possibile escludere la presenza di una faglia attiva sotto il reattore 2 della centrale nucleare di Tsuruga, situata nella prefettura di Fukui. Questa conclusione implica che il reattore non soddisfa i nuovi standard di sicurezza, che vietano la costruzione di impianti critici sopra faglie attive. Se la decisione non verrà modificata, il reattore 2 non potrà essere riattivato e dovrà essere dismesso. La Commissione prevede di prendere una decisione finale sulla questione il 31 luglio 2024. La centrale di Tsuruga è l'unica in Giappone a trovarsi sopra la faglia di Urasoko, che potrebbe generare un terremoto di magnitudo 7.2 a soli 250 metri dal reattore, come riportato da 毎日新聞. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nucleare nel paese, già segnato da incidenti passati.