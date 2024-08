12 Agosto 2024_ Il Giappone ha concluso un festival di 17 giorni, ottenendo un totale di 45 medaglie, il numero più alto mai registrato in una competizione olimpica all'estero. Tra i successi più significativi spicca la medaglia d'oro del lottatore Kiyoshi Motoki, che ha attirato l'attenzione per la sua performance eccezionale. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per il Giappone, evidenziando il talento degli atleti giapponesi in diverse discipline. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il festival ha celebrato non solo le vittorie sportive, ma anche la cultura e l'unità del Giappone in un contesto internazionale.