Giappone: Il Giappone rifiuta la richiesta di riavvio della centrale nucleare di Tsuruga 2

02 Agosto 2024_ La Commissione per la regolamentazione nucleare del Giappone ha avviato il processo per rifiutare la richiesta di riavvio della...

02 Agosto 2024_ La Commissione per la regolamentazione nucleare del Giappone ha avviato il processo per rifiutare la richiesta di riavvio della centrale nucleare di Tsuruga 2, situata nella prefettura di Fukui. La decisione è stata presa poiché non è stato possibile escludere la presenza di una faglia attiva sotto il reattore, rendendo la centrale non conforme ai nuovi standard di sicurezza. Nonostante la richiesta della Japan Atomic Power Company di continuare la revisione, la commissione ha deciso di basarsi sui risultati precedenti. La commissione prevede di approvare un documento di revisione entro la fine del mese, con una decisione finale attesa per ottobre. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. La centrale di Tsuruga 2 è stata al centro di preoccupazioni per la sicurezza da oltre dieci anni, a causa della possibile presenza di faglie attive nelle sue vicinanze.