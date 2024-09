Giappone: Il giapponese Kaito Takahashi svela il suo stile a Milano con Etro

16 Settembre 2024_ Kaito Takahashi, membro del gruppo musicale King & Prince, ha indossato un look firmato Etro per il suo viaggio a Milano, dove...

16 Settembre 2024_ Kaito Takahashi, membro del gruppo musicale King & Prince, ha indossato un look firmato Etro per il suo viaggio a Milano, dove parteciperà alla sfilata della collezione primavera-estate 2025. Il suo outfit include un maglione con dettagli unici e un denim con un motivo botanico in jacquard, abbinato all'iconica borsa 'Vera', esprimendo un'eleganza rilassata. La sfilata di Etro si terrà il 18 settembre 2024, alle 20:00 ora locale, presso THE MALL a Milano, un luogo noto per eventi di moda di alto profilo. La notizia è stata riportata da fashiontrend.jp, sottolineando l'importanza della moda italiana nel panorama globale. Questo evento rappresenta un'opportunità per celebrare la creatività e l'artigianato italiano, con un focus sulla fusione di stili giapponesi e italiani.