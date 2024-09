Giappone: Il governatore di Hyogo Saito riflette su dimissioni dopo voto di sfiducia

21 Settembre 2024_ Il governatore della prefettura di Hyogo, Saito, ha dichiarato in un'intervista che sta considerando seriamente le sue opzioni dopo che il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Saito ha espresso il suo rammarico per le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla gestione della prefettura e ha sottolineato l'importanza di prendere una decisione ponderata sul suo futuro. Ha anche menzionato che potrebbe optare per le dimissioni o per la dissoluzione del consiglio stesso, evidenziando la gravità della situazione. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. Saito, in carica da tre anni, ha affrontato critiche per la sua gestione e le sue politiche, in particolare durante la pandemia di COVID-19.